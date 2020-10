W geście solidarności kupują kwiaty. "Jestem wzruszona odzewem, serce rośnie"

W piątek przed godz. 16 premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, wszystkie cmentarze w Polsce od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada będą zamknięte. Wywołało to ogromne niezadowolenie społeczne – także handlarzy, którzy od kilku miesięcy szykowali się na zaduszny weekend.

"Chciałam pokazać moje kwiaty, przy których chodziłam przez pół roku, wkładając w nie serce, prace i czas. Są to rośliny które były przeznaczone Wyłącznie do sprzedaży detalicznej pod cmentarzami... Co za tym idzie wylądują na śmietniku" – napisała w mediach społecznościowych pani Anika Ciecierska. Zaprosiła ona do kupowania kwiatów za "symboliczną dyszkę".

Ogrodniczy ból serca

Odzew ludzi, którzy przeczytali ten post, był ogromny - w sobotę przed ogród pani Aniki przyjeżdża samochód za samochodem i ludzie kupują kwiaty. – Jestem wzruszona tym odzewem. Moje serce rośnie – mówi nam kobieta. - Najgorsze, co by było to to, żeby teraz wszystkie te kwiaty wyrzucić. To największy ból serca - komentuje.