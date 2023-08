Pol'and'Rock Festival 2023 wystartował. Jerzy Owsiak: tylu was jeszcze tutaj nie było

Jerzy Owsiak otworzył 29. edycję Pol'and'Rock Festival (wcześniej Przystanek Woodstock). Uroczysta inauguracja odbyła się w czwartek o godzinie 15. Impreza odbywa się na lotnisku pod Czaplinkiem na Pomorzu Zachodnim. - Tylu was jeszcze tutaj nie było - krzyczał ze sceny Owsiak.

W czwartek o godzinie 15 ruszył Pol'and'Rock Festival. Jego początek ogłosił ze sceny Jerzy Owsiak, pomysłodawca i "dyrygent" WOŚP oraz festiwalu.

- Dziękuję, że jesteście tutaj razem z nami. Tylu was jeszcze tutaj nie było - krzyczał ze sceny Owsiak. - Róbmy wszystko, aby także Polska poczuła przez te trzy dni festiwalu, że takim może być krajem: pełnym miłości, pełnym przyjaźni, pełnym szacunku. Możemy być krajem, gdzie szanujemy się nawzajem, gdzie możemy się do siebie przytulić, gdzie mamy dla siebie dobre słowo - podkreślał.

Przysięga i "odjazd"

Później - zwyczajowo - uczestnicy wygłosili przysięgę z jedną ręką na sercu i uniesionymi słonecznikami w drugiej. Na scenę zaproszony został także Roman Polański, legenda festiwalu, ostatni zawiadowca stacji Żary, gdzie przez lata odbywała się impreza.

To o nim Owsiak pisał kiedyś: "Pan Roman Polański od niepamiętnych czasów odgwizduje początek naszego Festiwalu (...) i choć na emeryturze, to w kolejarskiej czapce, z lizakiem w ręku i gwizdkiem w ustach wypowiada magiczną formułkę". Także tym razem kolejarz krzyknął "Odjazd!", gwizdnął i festiwal oficjalnie ruszył.

To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, braterstwo i przyjaźń. Tak mi dopomóż rock'n'roll, rock'n'roll, rock'roll!

Przed otwarciem odbyła się konferencja prasowa. - Jedna rzecz jest piękna. Jest mnóstwo dzieci. Ich obecność jest dowodem, że tu jest bezpiecznie - powiedział między innymi Owsiak.

Podkreślił także, że w trakcie festiwalu będzie namawiał do uczestniczenia w jesiennych wyborach. - Jesień niech będzie nasza, pamiętajcie o tym, że prawo wyborcze jest waszym prawem. A waszym świętym prawem jest wybrać kogo chcecie. Nigdy w życiu nie będę wam mówił na kogo macie głosować - mówił Owsiak ze sceny podczas otwarcia imprezy.

Pol'and'Rock Festival. Harmonogram koncertów na czwartek 3 sierpnia

Pierwsze koncerty odbędą się natomiast w czwartek, kiedy o godzinie 15.00 na głównej scenie zagra festiwalowa orkiestra. 10 minut później rozpocząć się ma koncert australijskiego zespołu The Rumjacks. Później festiwalowicze będą mogli usłyszeć na żywo m.in. kultowy polski zespół Lady Pank, będącą prekursorem gatunku grindcore grupę Napalm Death, australijski zespół Bullet for My Valentine czy polski Proletaryat. Na dużej scenie wystąpi również Krzysztof Zalewski. Na 3 sierpnia zaplanowano także liczne warsztaty, spotkania m.in. z Jerzym Kryszakiem, Markiem Dyjakiem i Grzegorzem Kalinowskim oraz bieg pod nazwą "Policz się z cukrzycą".

15:00 - Duża Scena - Orkiestra 15:10 - Duża Scena - The Rumjacks 16:30 - Duża Scena - Get The Shot 17:40 - Mała Scena - Etna Kontrabande 17:50 - Duża Scena - Lady Pank 18:50 - Mała Scena - Włochaty 19:20 - Duża Scena - Napalm Death 20:00 - Mała Scena - Jagoda Kret 20:50 - Duża Scena - Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra 21:20 - Mała Scena - Marek Dyjak 22:20 - Duża Scena - Bullet for My Valentine 22:40 - Mała Scena - Proletaryat 23:50 - Duża Scena - Zalewski 00:00 - Mała Scena - DOCTOR VICTOR 01:20 - Duża Scena - Apollo 440

Pol'and'Rock Festival. Harmonogram koncertów na piątek 4 sierpnia

W kolejnym dniu Pol'and'Rock Festival wystąpią m.in. ska-punkowy zespół Hoffmaestro, hardcore-punkowy Biohazard, rockowy Royal Republic czy trash metalowy Carpenter Brut. Z polskich wykonawców na głównej scenie imprezy usłyszeć będzie można Monikę Brodkę oraz grupę LemON. Chętni będą mogli również wziąć udział w Kreatywnym Biegu ODLOT lub spotkaniach z Katarzyną Kolendą-Zaleską oraz Martą Kuligowską, Tomaszem Zielińskim czy członkami zespołu Kwiat Jabłoni.

15:00 - Duża Scena - Steve 'n' Seagulls 16:30 - Duża Scena - DRAIN 17:40 - Mała Scena - Rootstone 17:50 - Duża Scena - Hoffmaestro 18:50 - Mała Scena - UUHAI 19:20 - Duża Scena - Biohazard 20:00 - Mała Scena - Golden Life 20:50 - Duża Scena - LemON 21:20 - Mała Scena - .bHP 22:20 - Duża Scena - Royal Republic 22:40 - Mała Scena - The Scratch 23:50 - Duża Scena - Brodka 00:00 - Mała Scena - Jazz Forum Machine 01:20 - Duża Scena - Carpenter Brut

Pol'and'Rock Festival. Harmonogram koncertów na sobotę 5 sierpnia

Ostatni dzień festiwalu w Czaplinku zainauguruje występ śląskiego zespołu Transgresja tworzącego w gatunku rocka psychodelicznego. Na głównej scenie podziwiać będzie można także zespoły takie, jak Epica, Spin Doctors czy Kwiat Jabłoni. Jako ostatni na festiwalowej scenie zagra Piotra Bukartyk z zespołem Ajagore. Tego dnia festiwalowicze będą mieli również okazję spotkać się z Borysem Szycem, Karolem Wójcickim czy Martyną Wojciechowską. Podobnie jak w piątek odbędzie się również Kreatywny Bieg ODLOT.

15:00 - Duża Scena - Transgresja 16:00 - Duża Scena - Rise Of The Northstar 17:20 - Duża Scena - Pull The Wire 17:40 - Mała Scena - Światy Sztuczne 18:20 - Mała Scena - Múlk 18:30 - Duża Scena - Luiku 19:10 - Mała Scena - Zacier 19:50 - Duża Scena - Kwiat Jabłoni 20:10 - Mała Scena - Saint City Orchestra 21:20 - Duża Scena - Epica 21:30 - Mała Scena - Booze & Glory 22:40 - Mała Scena - Wojtek Szumański 22:40 - Duża Scena - Spin Doctors 00:10 - Duża Scena - While She Sleeps 01:30 - Duża Scena - Piotr Bukartyk & Ajagore (zakończenie)

