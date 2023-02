Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Kierowca trafił do szpitala

Zderzenie samochodu ciężarowego z pociągiem towarowym przewożącym kruszywo na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Piechcinie (woj. kujawsko-pomorskie). W wypadku ucierpiał kierowca, który został przetransportowany do szpitala w Inowrocławiu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 15 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Piechcinie w powiecie żnińskim. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej.

- Krótko przed godziną 15 doszło do zderzenia na przejeździe kolejowym w Piechcinie. Był to tor linii kolejowej znajdujący się w pobliżu zakładu wydobywającego kruszywo - powiedział kapitan Łukasz Adamowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie.

Wjechał pod pociąg

Jak dodał, kierowca ciężarówki, przejeżdżając przez przejazd kolejowy, nie zauważył nadjeżdżającego pociągu. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd został odrzucony na kilkanaście metrów. - Strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego wydobyli z pojazdu kierowcę. Zaopatrzyli go, a następnie przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego - podkreślił strażak.

- Samochód ciężarowy wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, nie udzielając pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pociągowi. Kierowca został przewieziony do szpitala w Inowrocławiu. Zarówno on jak i maszynista byli trzeźwi i mieli uprawnienia do kierowania pojazdami - poinformowała młodsza aspirant Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żninie.