Pijany ksiądz spowodował wypadek i próbował uciec. Jest decyzja sądu

Przyznał się do winy

Akt oskarżenia przeciwko Ireneuszowi C. wpłynął do Sądu Rejonowego w Piszu 14 marca. Proces w tej sprawie rozpoczął się 16 maja. Oskarżony w pierwszym dniu procesu przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, przeprosił rodzinę osoby pokrzywdzonej za to, co się stało i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, tj. o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.