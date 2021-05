"Dziwię się, że pan marszałek tego nie zauważa". Ziobro odpowiada Terleckiemu

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki mówił we wtorek w Radiu Plus o reformie wymiaru sprawiedliwości. - Nie powiodła się w takim zakresie, jak oczekiwaliśmy - przyznał. Przekonywał, że "to nie jest oczywiście wina rządu", ale "rozmaitych okoliczności, w tym także, niestety, słabo przygotowanych ustaw ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości". - Jeżeli trafiały do Sejmu projekty, do których my sami musieliśmy wnosić potem dziesiątki poprawek, to świadczy o tym, że nie były dobrze przygotowane - dodał.