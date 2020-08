Ziobro chce z Funduszu Sprawiedliwości wspierać gminy "szykanowane przez Komisję Europejską"

Zbigniew Ziobro poinformował, że jego resort przyznał gminie Tuchów (woj. małopolskie) trzykrotnie wyższą kwotę na wparcie i pomoc niż ta, która wcześniej miała pochodzić z Komisji Europejskiej. Tuchów to jedna z gmin, które przyjęły rezolucje dotyczące "stref wolnych od LGBTI". Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro zapowiedział też wsparcie dla każdej gminy, która "byłaby szykanowana w ten sposób przez Komisję Europejską z przyczyn ideologicznych".

Ziobro: będzie wsparcie dla gmin szykanowanych przez KE z przyczyn ideologicznych

Jego zdaniem tylko dlatego, że radni tej gminy "mieli odwagę upomnieć się o podstawowe wartości związane z ochroną rodziny", stali się "przedmiotem szykan i napaści" ze strony komisarz. Kwota, której nie przyznano gminie, to - jak mówił Ziobro - ok. 70-80 tysięcy złotych.

- Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoznało wniosek gminy Tuchów w sprawie przyznania wsparcia i pomocy. Biorąc pod uwagę to, że jest to gmina, która bardzo mocno bierze pod uwagę w swojej działalności kwestie wsparcia dla polskiej rodziny, w przekonaniu, że dobrze funkcjonująca rodzina, kochająca się rodzina, nie dysfunkcjonalna rodzina jest najlepszą gwarancją tego, że nie będzie się rozwijać przestępczość, że nie będzie przemocy domowej, że nie będzie przemocy wobec kobiet, Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględniło wniosek gminy Tuchów i przyznało kwotę trzykrotnie wyższą od tej, którą odebrała pani Dalli mieszkańcom Tuchowa - powiedział Ziobro. Przedstawiciele gminy odebrali symboliczny czek na kwotę 250 tysięcy złotych. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak mówił dalej Ziobro, ministerstwo przyznało te środki w przekonaniu, że będą one "dobrze służyć mieszkańcom w przeznaczeniu na rzecz ochotniczych straży pożarnych, które zajmują się bezpośrednio pomocą i bezpieczeństwem udzielanym mieszkańcom - wtedy, kiedy jest zagrożenie związane czy to z wypadkiem samochodowym, czy to związane z różnymi klęskami żywiołowymi".