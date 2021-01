Poseł PiS zawieszony w prawach członka partii. Zaszczepił się przeciw COVID-19

Zbigniew Girzyński został zawieszony w prawach członka partii. Decyzję wydał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a potwierdził ją szef Komitetu Wykonawczego Krzysztof Sobolewski. "Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością" - napisał w oświadczeniu Girzyński, potwierdzając jednocześnie, że szczepionkę przyjął. Jak stwierdził, postąpił jednak "od A do Z zgodnie z obowiązującym go prawem".

Redakcja tvn24.pl skontaktowała się we wtorek wieczorem z posłem. Girzyński nie odpowiedział wtedy na pytanie, czy przyjął szczepionkę, odsyłając w sprawie komentarza do toruńskiej uczelni. "We wszystkich sprawach, które nie są związane z wykonywaniem przez mnie mandatu poselskiego, a dotyczą mojego podstawowego miejsca pracy jakim jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika zgodnie z zasadami jakie mnie i każdego wykładowcę naszej uczelni obowiązują osobą kompetentną i właściwą do udzielania informacji jest rzecznik prasowy UMK" - napisał.