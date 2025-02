Rośnie liczba chorych na grypę, w szpitalach zaczyna brakować łóżek

Prof. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ekspert Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, przekazał, że obecnie około 90 procent pacjentów tego oddziału to dzieci z grypą. - Są to pacjenci z ciężkim przebiegiem grypy. Z zapaleniem płuc lub powikłaniami neurologicznymi, ponieważ grypa może uszkodzić także ośrodkowy układ nerwowy - powiedział.

Kolejne szpitale wprowadzają ograniczenia w odwiedzinach

Do wyników obrazujących skalę zachorowalności na grypę w Kaliszu i powiecie kaliskim odniósł się we wtorek szef sanepidu w tym mieście Marek Stodolny, według którego są one "zatrważające". - Sytuacja jest bardzo poważna. Ewidentnie mamy do czynienia na naszym terenie z sezonem grypowym. W Kaliszu i powiecie w grudniu odnotowaliśmy odpowiednio - 18 i 24 przypadki, w styczniu - 360 i 409 zachorowań na grypę. To jest ogromny skok - powiedział.