Czarzasty: na pewno lepiej było pójść w dwóch blokach niż w trzech

Czarzasty: uważam, że na prezydenta powinna kandydować kobieta

Czarzasty został także zapytany o to, czy w wyborach prezydenckich w 2025 roku Lewica wystawi kandydaturę kobiety. - Myślę, że będzie to kobieta, ale będziemy podejmowali tę decyzję. Jeżeli chodzi o mnie, to tak uważam (że to powinna być kobieta - red.). Decyzję będziemy podejmowali na rok przed wyborami - powiedział.