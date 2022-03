Ukraińcy próbują ocalić dobra kultury. Polska pomaga chronić dzieła sztuki

W Ukrainie trwa dramatyczna próba ocalenia przed rosyjską armią tego, co najcenniejsze dla kultury. Niektóre dzieła sztuki zostały już bezpowrotnie zniszczone. We Lwowie trwa wyścig z czasem - zaufani pracownicy muzeów ukrywają skarby we własnych domach albo schronach. Symboliczne stało się ukrycie rzeźby Jezusa z Katedry Ormiańskiej we Lwowie. Polska w tej dziedzinie też pomaga. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kiedy Ukraina broni się przed agresją Rosji, broni przede wszystkim swoich mieszkańców, swoich żołnierzy i swoich domów. Ale na drugim planie jest dziedzictwo kulturowe, które też Ukraińcy starają się ocalić.

- Kiedy zobaczyliśmy, jak Rosjanie niszczą bloki mieszkalne i infrastrukturę, zrozumieliśmy, że musimy zrobić coś, żeby ochronić nasze zabytki - mówi konserwator zabytków ze Lwowa Andrij Fedoryszyn.

Lwów, Ukraina, 04.03.2022. Konserwatorzy demontują drewnianą rzeźbę Chrystusa z katedry ormiańskiej we Lwowie Vitaliy Hrabar/PAP

Polska pomaga Ukrainie chronić dzieła sztuki

Ukraińcy w tej sprawie mogą liczyć na wsparcie Polaków - kilkanaście placówek utworzyło Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy. - Ważne jest, żeby schowali, ukryli swoje zbiory, ale też żeby, dopóki można, robili kopie cyfrowe tych zbiorów - podkreśla dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski.

Lada dzień do Lwowa trafi wszystko, co im to ułatwi - materiały do pakowania, konserwacji i zabezpieczenia zbiorów dla 20 muzeów zachodniej Ukrainy. Trafią też laptopy i dyski przenośne, bo zbiory trzeba jak najszybciej zdigitalizować - na wypadek, gdyby zostały zniszczone albo ukradzione. Do Ukrainy dotarły też już transporty organizowane przez Ministerstwo Kultury.

Ukraińscy pracownicy budują barierę ochronną wokół historycznego pomnika w centrum Lwowa ATEF SAFADI/PAP/EPA

Oprócz tego na miejscu, zwłaszcza we Lwowie, Polacy pomagają zabezpieczać zabytki. - To jest osłanianie witraży przy pomocy specjalnych, niepalnych materiałów, to jest osłanianie rzeźb, to jest sprzęt przeciwpożarowy - mówi dyrektorka Instytutu Polonika Dorota Janiszewska-Jakubiak.

Wśród chronionych dzieł jest rzeźba Jezusa z lwowskiej Katedry Ormiańskiej - przenoszona do schronu po raz pierwszy od II wojny światowej. W mieście wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Rosjanie niszczą zabytki i dzieła sztuki

A Ukraińcy wiedzą już, że rosyjskie bomby nie oszczędzają nikogo i niczego - w Charkowie zniszczyli zabytkowy budynek muzeum, które w swoich zbiorach ma 25 tysięcy bezcennych dzieł, także rosyjskich malarzy.

- Mamy tu Durera i Siemiradzkiego, a także Rosjan: malarzy Repina i Polenowa. Co za ironia losu, że musimy ratować ich obrazy przed ich własnym narodem. To po prostu barbarzyństwo - mówi Maryna Filatowa z Muzeum Sztuki w Charkowie.

Ukraińskie ministerstwo kultury uruchomiło stronę internetową, na której każdy może zgłosić przypadki niszczenia dóbr kultury przez Rosjan. Każdego dnia rosyjskiej inwazji przypadków tych jest coraz więcej.

