Giertych: zarzucamy kierownictwu prokuratury popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości

Roman Giertych był w czwartek gościem "Tak jest" w TVN24. - Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze to instytucja powołana w roku 1998, Polska jest stroną tego traktatu od 2003 roku. Zajmuje się trzema rzeczami: ludobójstwem, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości. To, co my zarzucamy kierownictwu prokuratury, to popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na masowych zatrzymaniach osób z powodów politycznych w ciągu ostatnich sześciu lat - wyjaśnił mecenas.