Mieli dostać swoi, dostali swoi. Co więcej, żyli w przeświadczeniu, że zawsze już będą mogli z tego korzystać. Oni się nie spodziewali, że kiedyś przegrają - mówiła w "Faktach po Faktach" wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO), komentując audyt resortu w sprawie willi plus.

Lubnauer: oni się nie spodziewali, że kiedyś przegrają

Sprawę komentowała w "Faktach po Faktach" wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer (KO). - 29 na 46 podmiotów, które było beneficjentami, tam jeden zrezygnował, więc było ich 45, były negatywnie ocenione, a mimo to dostały pieniądze. Tam było jeszcze bardzo wiele podmiotów, które miały pozytywne opinie. Czyli to nie jest tak, że minister (edukacji i nauki Przemysław Czarnek- red.) powiedział "no dobra, mają negatywne opinie, ale nie mam innych, to wybiorę ich" - mówiła.