Szczecin i Jasło, Warszawa i Limanowa. Błyskawice w wielu miejscach Polski

Wtorek był kolejnym już dniem ogólnopolskich protestów przeciwko decyzji Trybunału Przyłębskiej, który uznał za niezgodne z konstytucją prawo do aborcji z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Na ulicach wielu miast - większych i mniejszych - po raz kolejny dominowała błyskawica - symbol trwającego od sześciu dni społecznego gniewu.

Protesty w całej Polsce trwają już sześć dni. Po poniedziałkowych blokadach kilkudziesięciu miast i miasteczek, we wtorek osoby wyrażające sprzeciw wobec decyzji dotyczącej aborcji ponownie wyszły na ulice. W największych ośrodkach były ich tysiące - w mniejszych kilkaset czy nawet kilkadziesiąt osób.

Warszawa

Protestujący zaczęli się rozchodzić po godzinie 18, na nowo zaczęli się tam jednak gromadzić niedługo po oświadczeniu wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego , po godzinie 19. Lider partii rządzącej określił decyzję Trybunału Julii Przyłębskiej jako "całkowicie zgodny z konstytucją" i potępił trwające protesty. - Ci, którzy do nich wzywają, ale i także ci, którzy w nich uczestniczą, sprowadzają niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się poważnego przestępstwa - oświadczył szef PiS.

Protestujący mieli we wtorek ze sobą transparenty z hasłami: "Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina", "Pis off", "Rząd na bruk" czy "Piekło kobiet". Wznosili też okrzyki: "Myślę, czuję, decyduję". Część uczestników pojawiła się w maseczkach z emblematem czerwonej błyskawicy. Policja powtarzała komunikat, wzywając zebranych do rozejścia się.