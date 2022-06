Hanna Gronkiewicz-Waltz o propozycji wakacji kredytowych: To pewne ryzyko. Nie wiem, czy bym na to poszła jako kredytobiorca

Wcześniej uwagi do tej propozycji zgłaszał Narodowy Bank Polski. Bank Centralny w opinii do rządowego projektu ustawy napisał, że propozycje wsparcia dla niektórych kredytobiorców mogą być zasadne, ale "powinny być skierowane wyłącznie do tych, którzy doświadczają rzeczywistych problemów ze spłatą zobowiązań". Ponadto NBP ocenił, że wprowadzenie bezwarunkowych wakacji kredytowych mogłoby utrudnić dążenie do trwałego obniżenia inflacji.