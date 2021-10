Upały przyczyną rosnącej śmiertelności. Eksperci radzą, jak walczyć z wysokimi temperaturami w miastach

W Centrum Wrocławia przy ulicy Bernardyńskiej powstał zielony skwer. - Wcześniej tu był parking, betonowa przestrzeń, smutna i zniszczona. Korzystali z tego kierowcy i oczywiście my urzędnicy, bo nieopodal jest urząd miejski - przyznaje Agata Dzikowska z urzędu miasta we Wrocławiu.

Wrocław chce się zmieniać i zazieleniać się. W ten sposób udało się zniszczyć kolejną miejską wyspę ciepła. - Trzy tysiące hektarów, zielonych terenów miejskich, to jest to, dzięki czemu możemy czuć się trochę lepiej - dodaje Dzikowska.

Takich zmian musi być więcej, inaczej grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Zagraża nam fala upałów. Zdaniem naukowców w samej tylko Warszawie śmiertelność może wzrosnąć nawet o 225 procent - tak według ich prognoz będzie po 2040 roku. Do tego czasu z roku na rok z powodu upałów we wszystkich polskich miastach będziemy umierać coraz częściej. Alarmują o tym eksperci Polskiej Akademii Nauki. Radzą też, co robić, aby temu zapobiec.

Eksperci radzą, jak walczyć z wysokimi temperaturami w miastach

Do lata jeszcze daleko, ale trzeba działać już teraz. Raport jest jak drogowskaz dla każdego z nas. - Niektórzy właściciele posesji chcą się tych drzew pozbyć, żeby na wszelki wypadek nie było zagrożenia, ale one są bezcenne - podkreśla profesor Szulczewska.

To właśnie miasta w dużym stopniu przyczyniają się do zmian klimatu. I to też właśnie w miastach najbardziej czuć ich skutki. Również coraz częstsze błyskawiczne powodzie czy huraganowy wiatr. Doktor hab. Iwona Wagner z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego twierdzi, że należy "gromadzić wodę opadową". - To może być małe oczko wodne czy beczka na wodę, a każde kilkaset litrów przechwycone z rynny spowoduje, że ta woda się gdzieś nie wyleje i nie spowoduje podtopienia - dodaje.