Jerzy Owsiak o pomocy dla uchodźców z Ukrainy: jeżeli dzieją się kataklizmy, potrafimy natychmiast stanąć do walki

O pomocy, jaka - w obliczu ataku Rosji na Ukrainę - płynie od Polaków do ukraińskich uchodźców, mówił w "Kropce nad i" szef WOŚP Jerzy Owsiak. Podkreślał, że Polacy swoim przyjaciołom "pokazali to, co jest piękne". Wskazywał też, że Ukraińcy "są nam bliscy kulturowo".

- Polacy pokazali to, co jest piękne do swoich przyjaciół - stwierdził i dodał, że "bardzo się utożsamiamy z naszymi sąsiadami (...), są nam bliscy kulturowo". Owsiak wskazywał, że według szacunków w Polsce przed inwazją mieszkało kilkaset tysięcy Ukraińców. - Myślę, że to także spowodowało taką miękkość sytuacji, że natychmiast potrafiliśmy w to wejść - ocenił.