Adam Bodnar: Nie zamierzam się wycofać. Uważam, że absolutnie mam rację

Uważam, że absolutnie mam rację w tym, co zostało przedstawione panu prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu, a mianowicie, że jest on prokuratorem w stanie spoczynku - powiedział w "Faktach po Faktach" minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Zaznaczył przy tym, że "nie zamierza się wycofać" ze swojej decyzji i wyjaśniał, że "prokurator został przywrócony do czynnej służby" na podstawie przepisu, który "miał charakter epizodyczny".

Szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny, Adam Bodnar był w poniedziałek gościem "Faktów po Faktach" w TVN24.

Mówił między innymi o sprawie prokuratora Dariusza Barskiego. W piątek MS poinformowało, że przywrócenie Barskiego do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane bez podstawy prawnej. Zatem, jak podało MS, od 12 stycznia pozostaje on w stanie spoczynku i nie pełni funkcji Prokuratora Krajowego. Resort przekazał, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został Jacek Bilewicz. Decyzję skrytykował prezydent Andrzej Duda, który chce, aby Bodnar się z niej wycofał.

- Absolutnie nie zamierzam się wycofać, ponieważ uważam, że absolutnie mam rację w tym, co zostało przedstawione panu prokuratorowi Dariuszowi Barskiemu w piątek, a mianowicie to, że jest on prokuratorem w stanie spoczynku - oświadczył Bodnar w TVN24.

Jak wyjaśniał, "pan prokurator został przywrócony do czynnej służby prokuratorskiej na podstawie przepisu, który miał charakter epizodyczny i który już nie obowiązywał od wielu lat".

"Zorientowałem się w, że jest wadliwość powołania. Podjąłem odpowiednie czynności"

Bodnar wyjaśniał także, o jakim przepisie mówi. W tym kontekście wspominał: - 2016 rok, reforma prokuratury. Jeden z przepisów przewidywał, że do służby prokuratorskiej mogą wrócić prokuratorzy.

Jak mówił, "kilka osób z tego skorzystało". - Później następuje rok 2017, 2018, 2019, 2021 i 2022. I nagle pan prokurator Barski też postanawia na podstawie tego samego przepisu wrócić. Podczas gdy cel tamtej ustawy, tej z 2016 roku, został zrealizowany wtedy, kiedy tworzona była nowa Prokuratura Krajowa - wskazywał szef MS, podkreślając, że owy przepis "obowiązywał dokładnie dwa miesiące".

Podkreślał też, że w Ministerstwie Sprawiedliwości zgromadzone zostały "fantastyczne opinie" ekspertów na ten temat. - Wszyscy jednoznacznie mówią: tak, ten przepis już nie mógł być stosowany pięć lat czy sześć lat później - kontynuował gość "Faktów po Faktach".

Adam Bodnar ocenił też, że decyzje podjęte przez Barskiego jako prokuratora krajowego "pozostają w mocy". - To jest tak, że jeżeli mamy kogoś, kto jest instruktorem jazdy i szkoli kierowców (…), a dopiero po jakimś czasie się dowiadujemy, że jednak jego uprawnienie jest wadliwe, to nie znaczy, że te wszystkie lekcje, które się odbyły, mogą być uznane za nieistniejące. Tak że uważam, że należy do tego w ten sposób podchodzić - przyznał.

- Zorientowałem się w tym, że jest ta wadliwość powołania w ciągu miesiąca od momentu, kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i podjąłem odpowiednie czynności - dodał.

Podkreślał tak, że wyznaczony do pełnienia obowiązków prokuratora krajowego Jacek Bilewicz "jest jednym z najbardziej doświadczonych prokuratorów w Polsce". - Swego czasu był prokuratorem Prokuratury Generalnej. To była instytucja, która istniała wcześniej przed Prokuraturą Krajową. I został w 2016 roku zdegradowany przez Zbigniewa Ziobrę. Dla mnie to, że on teraz ponownie jest prokuratorem Prokuratury Krajowej, jest pewnym aktem słuszności dziejowej, że on może dalej na tym najwyższym szczeblu pracować w prokuraturze - powiedział.

