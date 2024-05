Jest decyzja w sprawie immunitetu sędziego Szmydta

Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym uchylił immunitet sędziego Tomasza Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach - przekazał rzecznik NSA. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar tłumaczył, że uchylenie immunitetu da "podstawę do wydania późniejszego listu gończego oraz noty Interpolu, żeby ograniczyć (sędziemu) różne możliwości poruszania się".

Tomasz Szmydt, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, poprosił w poniedziałek w Mińsku władze Białorusi o "opiekę i ochronę". Jak przekonywał, musiał opuścić Polskę, ponieważ nie zgadza się z działaniami władz w Warszawie. Mówił o prześladowaniach i pogróżkach, których ofiarą jakoby padł z powodu swojej "niezależnej postawy politycznej".

Wcześniej w czwartek Adam Bodnar mówił, że "wczoraj późnym wieczorem Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o uchylenie immunitetu panu Tomaszowi Szmydtowi, a także o wyrażenie zgody na zastosowanie tymczasowego aresztowania i zatrzymania".

- Oczywiście, jeśli chodzi o to zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie nikt się nie spodziewa, że teraz polskie służby będą cokolwiek robiły na terytorium Białorusi, ale chodzi o to, żeby dało to podstawę do wydania późniejszego listu gończego oraz także noty Interpolu, żeby ograniczyć (sędziemu) różne możliwości poruszania się - tłumaczył.

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie brania przez Tomasza Szmydta udziału w działalności obcego wywiadu na terenie Polski i Białorusi. Prokuratura zwróciła uwagę, że udzielanie temu wywiadowi informacji mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, tym samym naruszając art. 130 par. 2 Kodeksu karnego.

"Śledztwo jest bardzo intensywne"

Bodnar doprecyzował, że śledztwo będzie toczyło się w związku zarzutem szpiegostwa. - Z tego, co wiem, to śledztwo jest bardzo intensywne i trwa w zasadzie od samego początku, odkąd się dowiedzieliśmy o tej sytuacji. Śledztwo prowadzi mazowiecki wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości zorganizowanej, czyli ten wydział, który się specjalizuje w takich właśnie sprawach o charakterze szczególnym, związanym, chociażby z tym zarzutem szpiegostwa - powiedział.

Pytany, czy wiadomo, jak długo Szmydt działał na rzecz obcego wywiadu odpowiedział, że ta kwestia "będzie przedmiotem tego śledztwa". - Nic więcej na tym etapie nie mogę powiedzieć - mówił minister.

Przypomniał, że wśród spraw, którymi w WSA w Warszawie zajmował się Szmydt, były dotyczące np. odmowy wydania poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

- Czyli jeżeli mieliśmy na przykład jakiegoś oficera, który ubiegał się o certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych czy informacji NATO-wskich i dostawał taki oficer odmowę, to ta odmowa później trafiała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A pan Szmydt zasiadał w składach, który orzekał w tych sprawach - zwrócił uwagę Bodnar.

Minister powiedział też, że powinno zostać wyjaśnione, dlaczego polskie służby nie podjęły kroków, gdy Szmydt przebywał w 2023 w Białorusi. - Myślę, że to jest kwestia tych osób, które wtedy sprawowały nadzór nad służbami specjalnymi w Polsce. Tego typu wycieczka do państwa, z którym mamy dość nietypowe stosunki, pozostała niezauważona przez ówczesne służby specjalne - mówił. Dodał, że jeszcze nie wiadomo, czy Szmydt działał sam.

Bodnar: należałoby zastanowić się nad ograniczeniem dostępu do informacji niejawnych

Minister odniósł się też do sprawy niekontrolowanego dostępu przez sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych. - Obecnie zgodnie z przepisami, jeżeli sędzia czy prokurator uzyskuje ten status, ma z automatu dostęp do informacji niejawnych. Natomiast ta sytuacja pokazuje, że być może należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem jakichś ograniczeń w tym zakresie - zaznaczył.

- Tylko cała sztuka polega na tym, aby nie wylać dziecka z kąpielą. Jak z jednej strony zagwarantować niezawisłość sędziów oraz niezależność sądownictwa, także niezależność prokuratury, a z drugiej strony realizować interes w postaci bezpieczeństwa państwa. Jak przy tym wszystkim wziąć pod uwagę to, że zmieniła się sytuacja geopolityczna, że Polska jest państwem, które jest siłą rzeczy narażone na różnego rodzaju działania obcych wywiadów ze Wschodu - dodał Bodnar i wskazał na potrzebę publicznej debaty na ten temat.

