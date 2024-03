1. Uchwała w sprawie TK i zapowiedź zmian w konstytucji

Z informacji TVN24 wnika, że w projekcie uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego zawarto apel do wszystkich sędziów TK o rezygnację, a do organów władzy publicznej o to, by nie uznawały rozstrzygnięć Trybunału w obecnym składzie. W projekcie jest też zapowiedź zmian w konstytucji.