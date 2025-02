Rzecznik MSZ po słowach prezydenta: niecierpliwie oczekujemy 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i kancelaria prezydenta doszły do porozumienia, że MSZ będzie pytać, czy do kandydatur na ambasadorów są ze strony prezydenta Andrzeja Dudy jakieś zastrzeżenia merytoryczne - przekazał rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Mamy olbrzymią nadzieję, że ten konflikt na linii MSZ - prezydent został rozwiązany i niecierpliwie oczekujemy na podpisanie pierwszych nominacji ambasadorskich - powiedział.

W poniedziałek prezydent Duda powiedział w Polsat News, że jest porozumienie w sprawie ambasadorów , ponieważ - jak zaznaczył - szef MSZ Radosław Sikorski "przywraca standardową procedurę, która rozpoczyna się od wstępnej akceptacji kandydatury przez prezydenta". Dodał, że w poprzednich latach wstępna akceptacja przez prezydenta była kluczowa w procesie nominowania ambasadorów, a "rząd premiera Tuska w części administrowanej przez ministra Sikorskiego" próbował zniweczyć to uprawnienie.

Wroński: mam nadzieję, że konflikt został rozwiązany

Do sprawy odniósł się we wtorek rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Mamy olbrzymią nadzieję, że ten konflikt na linii MSZ - prezydent został rozwiązany i niecierpliwie oczekujemy na podpisanie pierwszych nominacji ambasadorskich. I bardzo cieszymy się z tych słów pana prezydenta, bo w ciężkich czasach i ciężkiej sytuacji wojny u bram służba dyplomatyczna powinna być silna, a nie osłabiana, więc to radosne dla nas informacje - powiedział.