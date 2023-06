Bunt Prigożyna w Rosji. "To był dzień wielkiej kompromitacji Putina"

Pełczyńska-Nałęcz: to na pewno nie jest tak, że Prigożyn działał sam

- Putin z całą wyrazistością obnażył to, że nie kontroluje swojej władzy, nie kontroluje sektorów siłowych, nie kontroluje bezpieczeństwa w Rosji - powiedziała była ambasador RP w Moskwie. Dodała, że teraz "zobaczyło to rosyjskie społeczeństwo i zobaczyli to główni aktorzy na scenie międzynarodowej, tacy jak Xi, jak Erdogan, ludzie, którzy uważali go za silnego lidera".