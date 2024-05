Wicepremier o rekonstrukcji rządu: trochę wiem, ale niedużo powiem

Trochę wiem, ale niedużo powiem - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica), odnosząc się do zapowiedzianej przez Donalda Tuska na 10 maja rekonstrukcji rządu.

Premier Donald Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu na 10 maja. Do tej kwestii odniósł się w czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (Lewica).

- Trochę wiem, ale niedużo powiem - powiedział gość TVN24, uśmiechając się. - Będzie rekonstrukcja, dlatego, że jeżeli startują w wyborach (do Parlamentu Europejskiego - red.) konstytucyjni ministrowie i jest to pewien proces, bo wiadomo, zaangażowanie w kampanię wyborczą i też z "jedynki" inaczej się kandyduje, to ta wymiana ministrów jest w takim innym kontekście - dodał.

Dopytywany, czy ministrowie i wiceministrowie kandydujący w wyborach do PE odejdą z rządu 10 maja, Gawkowski odpowiedział: "nie jestem od tego, by opowiadać, kto odchodzi, kto nie odchodzi". - Mam swojego szefa, nazywa się Donald Tusk, i nie pozbawiłbym go tego, bo mógłbym sam ulec rekonstrukcji - stwierdził.

Gawkowski o oszustwie przy zakupie samochodu

Gawkowski komentował też sprawę oszustwa, którego padł ofiarą przy zakupie samochodu. "Okazało się, że auto, które legalnie kupiłem za 100 tysięcy złotych, ma swojego 'bliźniaka' we Francji, a mi sprzedano podrobioną w Polsce wersję" - przekazywał w mediach społecznościowych. Jego samochód został zajęty przez służby.

- Myślę, że ta sprawa nie zakończy się latami. To będzie trwało i trwało - mówił.

Zwracał uwagę, że w systemie, "jeśli do niego zaglądamy, to wszystko jest wspaniałe". - Nie dość, że wtedy, to i teraz. Wszystko jest na zielono, mógłbym go sprzedać - dodał.

Wicepremier powiedział, że postanowił to ujawnić. - Rozmawiałem o tym długo, jak powinniśmy o tym powiedzieć. I stwierdziłem, że powiem wprost, jak wyglądała sytuacja, bo skoro mi się to przydarzyło, to może się przydarzyć każdemu. I warto, by wszyscy wiedzieli, jak w takiej kwestii postępować, co dalej robić - dodał.

Gawkowski zapowiedział prace legislacyjne w tej sprawie.

Wicepremier o Danielu Obajtku

Wicepremier został też zapytany o byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i doniesienia, że przebywa poza Polską.

- Nie mam kontaktu ze służbami specjalnymi, które mogłyby to potwierdzać. Jak ma te informacje, to prokuratura, być może koordynator służb specjalnych, ale niech pan uwierzy, są ważniejsze sprawy na rządzie niż opowiadanie, czy jakiś były prezes spółki jest gdzieś za granicą - stwierdził.

Jednocześnie dodał, że "inną sprawą jest to, czy ktoś dokonywał jakiś przestępstw, ma coś na sumieniu, a inną to, w którym miejscu dokładnie teraz przebywał".

Gawkowski zwrócił uwagę, że Obajtek ma startować do Parlamentu Europejskiego jako "jedynka" PiS z województwa podkarpackiego. - Będzie musiał pojawiać się w kampanii, podpisać dokumenty o startowaniu. To nie jest tak, że to się samo odbywa - stwierdził.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: TVN24