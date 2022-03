Koncert "Razem z Ukrainą" w Łodzi. Dyrektor zarządzająca PAH: Pomoc humanitarna to maraton. Projekt daje nadzieję, że będziemy mogli dostarczać pomoc bardzo długo 

Dyrektor zarządzająca Polskiej Akcji Humanitarnej: potrzeby, które są rezultatem tego kryzysu, nie znikną szybko

- Jak to mówimy w organizacji: pomoc humanitarna to nie sprint, to maraton. W związku z tym, to partnerstwo, ten koncert daje nadzieję, że będziemy mogli, dzięki uzyskanym w ten sposób środkom, dostarczać pomoc bardzo długo - dodała.

Zaznaczyła, że to jest dopiero początek. - Mamy również plany pomocy długoterminowej. Zechcemy angażować się również w proces odbudowy infrastruktury w Ukrainie, jak będzie to tylko możliwe - dodała.

Seweryn: Ukraińcy przypominają nam, że bezwarunkowo trzeba przeciwstawiać się złu

W koncert zaangażowali się polscy artyści, w tym Andrzej Seweryn. - Moja obecność będzie moim obowiązkiem. Będzie próbą podziękowania Ukraińcom, którzy przypominają nam o tym, co najważniejsze w życiu. O tym, że bezwarunkowo trzeba przeciwstawiać się złu, a mamy do czynienia ze złem absolutnym - mówił Seweryn w "Faktach po Faktach".

- Chciałbym ich pozdrowić, chciałbym im podziękować, chciałbym przez chwilę chociaż do nich mówić po polsku, ale mówić. My robimy tutaj to, co potrafimy, dla uchodźców. Niechże to będzie również dla tych, którzy walczą - dodał.