Uciekał policjantom przez trzy powiaty samochodem, potem pieszo. Tłumaczył, że "wystraszył się i był w szoku"

W Rawiczu (województwo wielkopolskie) rozpoczął się policyjny nocny pościg za kierującym audi 23-latkiem, który nie zatrzymał się do kontroli. Funkcjonariusze gonili kierowcę przez trzy powiaty. W trakcie ucieczki uszkodził trzy pojazdy, w tym radiowóz. Tłumaczył, że "się wystraszył i był w szoku". Usłyszał już zarzuty, grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 stycznia około godziny 3. Policjanci patrolujący Rawicz zauważyli audi A4, w którym brakowało przedniej tablicy rejestracyjnej. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać pojazd, ale kierowca nie reagował na sygnały i zaczął uciekać.

Wiózł dwie nastolatki

"Podczas ucieczki na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Kościuszki kierowca nie opanował pojazdu i uderzył w stojącego na drodze podporządkowanej chryslera. W chwili, kiedy doszło do zderzenia pojazdów, audi przystanęło i znajdujące się w nim pasażerki, dwie młode kobiety, wyskoczyły z samochodu, jedna z nich doznała urazu nogi. 18- i 19-latka przyznały, że podczas ucieczki ich kolegi przez cały czas prosiły go, aby się zatrzymał, ponieważ bardzo się bały, ale on nie reagował" - podała policja w komunikacie. W czasie pościgu kierowca uszkodził również radiowóz, który próbował zablokować mu drogę ucieczki.