"Zapora" na granicy z Białorusią. Rząd przyjął projekt, politycy komentują

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią. Do szczegółów ustawy nie chciał odnosić się polityk PiS Marek Suski. Z kolei Paweł Poncyljusz z Platformy Obywatelskiej ocenił, że projekt ten "pokazuje bezradność Prawa i Sprawiedliwości".

Politycy oceniają projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy

Projekt trafił już do Sejmu. Polityk PiS Marek Suski przyznał, że nie zna szczegółów ustawy. – Proszę pytać o to ministra, który jest autorem tej ustawy – powiedział. – Jak nie znam ustawy, to nie ma co pytać, co powinno się w niej znaleźć – dodał.