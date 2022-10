Prezydent Duda nie ma wątpliwości: Rosja w istocie przegrywa tę wojnę

Duda: Rosja w istocie przegrywa tę wojnę

- Wszyscy sobie dzisiaj zadają pytanie, w co Rosja zamierza uzbroić te kilkaset tysięcy żołnierzy zmobilizowanych w wyniku tej częściowej mobilizacji, która dzisiaj jest prowadzona na terenie Rosji - powiedział Duda. Jak dodał, jest to znak zapytania. - Patrząc na to, co robi rosyjska dyplomacja, na telefony ministra (spraw zagranicznych Siergieja) Ławrowa do Londynu, do Waszyngtonu, do Paryża, do Berlina, można powiedzieć krótko: Rosja za wszelką cenę próbuje po pierwsze doprowadzić do zamrożenia tego konfliktu, do tego, aby zatrzymać ukraińską ofensywę, czyli zamrozić konflikt. Doprowadzić do wstrzymania pomocy militarnej Zachodu, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego dla Ukrainy, ponieważ w istocie przegrywa tę wojnę, ponieważ jest wypierana z okupowanych terenów, ponieważ w związku z tym grozi jej to, że zostanie wyparta z okupowanych przez siebie terytoriów Ukrainy, czyli że Ukraina odzyska kontrolę nad swoimi międzynarodowo uznanymi granicami - podkreślił prezydent.