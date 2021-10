Spotkanie kierownictwa PiS z udziałem prezesa i premiera

czytaj dalej

Odcinek trasy Via Carpatia - od Lasów Janowskich w województwie lubelskim do Zdziar na Podkarpaciu - został oddany do użytku. Około 9,5-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S19, będący częścią trasy Via Carpatia w naszym kraju, kosztował ponad 236,3 miliona złotych.