Osoba "przebrana w mundur" straszyła wysadzeniem wałów. Tusk: została zatrzymana

Tusk: nikt nigdzie nie ma zamiaru niczego wysadzać

Zaznaczył jednak, że to "nie zawsze jest nieporozumienie" i wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego postanowili podać do publicznej informacji: namierzono człowieka przebranego w mundur wojskowego, który informował w różnych miejscach, że będą wysadzone wały. - Człowiek porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, to już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są bardzo poważne kwestie - przekazał Tusk.