Polacy lepiej oceniają działanie Kościoła katolickiego

czytaj dalej

Byli członkowie zespołu One Direction - Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson - wydali wspólne oświadczenie po śmierci Liama Payne'a. Napisali, że są "zdruzgotani" tą wiadomością. "Na zawsze będziemy pielęgnowali wspomnienia, które z nim dzieliliśmy. Na razie nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go tak jak my. Będzie nam go bardzo brakowało" - dodali.