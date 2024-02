"To było show pod tytułem: Ja, prezydent Andrzej 'Mąż stanu' Duda". Kulisy Rady Gabinetowej

To była pierwsza po zmianie władzy Rada Gabinetowa. Cała Polska widziała, jak Donald Tusk zaskakuje prezydenta tematem Pegasusa. To, co działo się za zamkniętymi drzwiami, w najnowszym odcinku programu "Wybory kobiet" w TVN24 GO ujawniają Arleta Zalewska z "Faktów" TVN i Aleksandra Pawlicka z "Newsweeka". O szczegółach posiedzenia Rady Gabinetowej rozmawiały między innymi z ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną. Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej ujawniła też kulisy i okoliczności, w jakich Donald Tusk złożył jej propozycję objęcia tego stanowiska. I jak się okazuje, nie była to jedyna propozycja.

Przed wyjazdem do pałacu, Donald Tusk zwołał robocze posiedzenie rządu. W praktyce była to odprawa przed spotkaniem u Andrzeja Dudy. Premier przedstawił swój plan i omówił z konkretnymi ministrami tematy, które zaproponował mu prezydent. I to wtedy członkowie rządu mieli usłyszeć: nie musisz, nie mów. Nie wyrywaj się do głosu, nie popisuj zdolnościami oratorskimi. O co chodzi? - pytamy jednego z ministrów.

"Premier ewidentnie chciał mieć tę część Rady pod kontrolą. Nie chciał, by prezydent, na wyrywki przepytywał jego ministrów z innych, niż zaplanowano tematów". Ich listę Kancelaria Prezydenta przesłała zresztą dużo wcześniej. A tam między innymi: bezpieczeństwo, inwestycje energetyczne, kolej i Centralny Port Komunikacyjny. Ministrowie, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji dostali też jasną wytyczną, że jeśli prezydent zapyta o coś, co w rządzie nie było uzgadniane, mieli odpowiedzieć: panie prezydencie chciałbym to najpierw skonsultować z premierem. Ale do żadnej takiej sytuacji nie doszło.

Tym, który zaskakiwał, a potem wymierzał ciosy, był Donald Tusk. Stąd - jak słyszymy w otoczeniu premiera - pojawił się pomysł, by do Pałacu Prezydenckiego pojechał też Maciej Lasek, czyli Pełnomocnik Rządu do spraw CPK. - Tam było jakieś zamieszanie, bo jeszcze jak byliśmy w kancelarii premiera, usłyszałem, że pałac nie zgadza się na udział Laska w posiedzeniu Rady - mówi nam jeden z ministrów. Maciej Lasek nie jest członkiem rządu, nie wchodzi więc z automatu w jej skład. Stąd potrzebna była zgoda prezydenta. Tyle, że Donald Tusk czekał do ostatniej chwili, by o dodatkowym uczestniku poinformować Andrzeja Dudę. - Pan premier zgłosił taką inicjatywę i choć stało się to dosłownie na godzinę przed terminem posiedzenia, to ja w oczywisty sposób wyraziłem zgodę, właśnie po to, by to spotkanie miało jak najbardziej merytoryczny wymiar - mówił potem prezydent.

Andrzej Duda podczas posiedzenia Rady Gabinetowej PAP/Radek Pietruszka

I taki też był przebieg spotkania - powtarzają nam zgodnie przedstawiciele obu stron. Merytoryczny, pełen uprzejmości i wzajemnej życzliwości. Ministrami, którzy zabierali głos byli: Władysław Kosiniak-Kamysz, Dariusz Klimczak, Paulina Hennig-Kloska i właśnie Maciej Lasek. Ani Donald Tusk, ani Andrzej Duda później już nie podejmowali tematu Pegasusa, od którego zaczął premier. - Prezydent zadawał krótkie i rzeczowe pytania. Ewidentnie odgrywał rolę, którą wyreżyserował mu Marcin Mastalerek - ta opinia powtarzała się u kilku ministrów, z którymi rozmawiamy. "To było show pod tytułem: Ja, prezydent Andrzej 'Mąż stanu' Duda". - żartują ministrowie.

To, co faktycznie rozbawiło autorki programu "Wybory kobiet" to rzekomy spisek wymierzony przeciwko premierowi. To historia, którą usłyszały od jednego z uczestników Rady - o tym, jak ministrowie od prezydenta mieli tak ustawić krzesła i rozdzielić miejsca, by Donald Tusk, jako jedyny siedział akurat na połączeniu stołów. "Tylko on miał grube, drewniane nogi od stołów między nogami".

Niemieckie ciastka na Radzie Gabinetowej? Wybory Kobiet/TVN24 GO

Jarosław Kaczyński nie rozmawiał z Andrzejem Dudą od trzech lat. Donald Tusk tylko w ostatnich trzech miesiącach widział się z prezydentem co najmniej trzy razy. Za każdym razem podkreślając, że była to dobra i merytoryczna rozmowa. I niemal za każdym razem tuż po tym, jak prezes PiS-u oskarży Donalda Tuska o bycie "niemieckim agentem" albo szefem partii zewnętrznej. To jednak prezydentowi nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier i prezydent też mieli zamienić kilka zdań na osobności. Takie uprzejmości i stosunkowo normalne relacje między byłym politykiem PiS-u a człowiekiem, któremu prezes PiS-u odmawia polskości i zarzuca działalność na rzecz Berlina - muszą i irytują władze partii Kaczyńskiego. W co gra więc Andrzej Duda?

Prezydent chce pokazać, że w sprawach bezpieczeństwa i kluczowych dla państwa polskiego inwestycjach on jest w stanie kontrolować i współpracować z rządem. To ma być wyraźny sygnał wysłany do tak zwanych wyborców umiarkowanych, że na prawicy są politycy radykalni jak Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński oraz politycy rozsądni - jak właśnie Andrzej Duda. Co więcej, ze słów prezydenta, które miały paść w czasie ostatniego spotkania w pałacu, miało wynikać, że Andrzej Duda nie będzie jednak kierował do Trybunału Konstytucyjnego wszystkich ustaw uchwalanych przed nowy Sejm. Z drugiej strony premier Donald Tusk wykorzystał zwołaną przez prezydenta Radę, by wysłać kilka wiadomości, tyle że do prezesa PiS-u i jego polityków. Pokazał, że ma dostęp do konkretnych dokumentów w sprawie systemu szpiegowskiego Pegasus. Że wie o tym jak i przeciwko komu go wykorzystywali. Przy okazji premier ostro potraktował prezydenta, stwierdzając, że ten nie miał o tych sprawach wiedzy. I że podobnie jak o umowach dotyczących tak zwanych małych reaktorów atomowych - nie był przez władze PiS-u o tym "zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa" informowany.

O tym, co działo się na posiedzeniu Rady Gabinetowej, rozmawiamy też z Izabelą Leszczyną, ministrą zdrowia i gościną najnowszego odcinka "Wyborów kobiet". Wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej ujawnia nam też kulisy i okoliczności, w jakich Donald Tusk złożył jej propozycje objęcia tego stanowiska w jego rządzie. I jak się okazuje, nie była to jedyna propozycja.

