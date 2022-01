Inwigilacja Brejzy. AP: Amnesty International niezależnie potwierdza użycie Pegasusa

czytaj dalej

Ministerstwo obrony Rosji poinformowało w czwartek o przerzuceniu do Kazachstanu pierwszych oddziałów rosyjskich "sił pokojowych". Do kraju, gdzie trwają gwałtowne, antyrządowe protesty, udała się także kampania białoruskich żołnierzy. - Z ostrożnością obserwujemy wysłanie do Kazachstanu sił Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym - poinformował z kolei szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.