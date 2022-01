Były szef CBA Paweł Wojtunik o komisji śledczej w sprawie Pegasusa: to czarny sen Ziobry

Paweł Wojtunik, były szef CBA, mówił w "Faktach po Faktach" o włamaniu na jego telefon, z którego zadzwoniono do jego córki i poinformowano: "twój tata nie żyje, nie oddycha". - To historia sześcioletnich nękań i prześladowań od czasu, kiedy odszedłem z CBA. To, co wydarzyło się dwa dni temu, jest jakąś eskalacją - ocenił. - Dwa dni temu coś we mnie pękło - wyznał. W programie pytany był także o zasadność powstania komisji śledczej w sprawie Pegasusa.

Paweł Wojtunik, były szef CBA, poinformował o złożeniu zeznań i zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o włamanie na jego telefon. Córka Wojtunika miała otrzymać z jego numeru połączenie i usłyszeć słowa: "twój tata nie żyje, nie oddycha, ja dzwonię z jego telefonu". - Nie wiem, kim jesteście, czy jesteście gangsterami czy politykami, ale wam nie odpuszczę i zrobię wszystko, żeby was znaleźć i wszystko, żeby zmusić organy ścigania, żeby was znalazły - zapowiedział na sobotniej konferencji Wojtunik. - Jesteście po prostu bydlakami, łajdakami i kanaliami - podkreślił.

Wojtunik był gościem sobotniego wydania "Faktów po Faktach", gdzie mówił o tej sprawie. - To jest bardzo długa historia. To historia sześcioletnich nękań i prześladowań od czasu, kiedy odszedłem z CBA. To, co wydarzyło się dwa dni temu, jest jakąś eskalacją i finałem tego, co spotyka nas od sześciu lat - skomentował.

- Proszę sobie wyobrazić co przeżyło moje dziecko. Proszę sobie wyobrazić, co przeżyłyby państwa dzieci i, nie daj Boże, państwa starsi, schorowani rodzice - powiedział. - Nasza córka na szczęście to przeżyła, natomiast my bardzo ciężko to wszystko przeżyliśmy i nie ukrywam, że dwa dni temu coś we mnie pękło. I stąd dzisiejsza konferencja i gwarancja, że zrobię wszystko, żeby sprawców tego i innych haniebnych czynów ustalić - oświadczył. - Nawet nie mając środków - dodał.

Wojtunik poprosił media o presję na organy ścigania w tej sprawie. - Bo to jest rzecz, której bym sobie nigdy nie wyobrażał, a - proszę mi wierzyć - widziałem w swoim życiu wiele - powiedział.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik skomentował, że takie włamanie to "wyjątkowe łajdactwo" i zapewnił, że "policja podejmuje działania w tej sprawie".

Na tę deklarację zareagował Wojtunik. - Nie wierzę w obłudne wpisy polityków, w szczególności w obłudne wpisy Wąsika. To, co spotyka naszą rodzinę od ponad sześciu lat, to po części kwestia leżąca po stronie pana Wąsika - uznał.

Powiedział, że widzi "dwa aspekty tej wiadomości". - Obydwa są obrzydliwe - stwierdził. - Wiceminister spraw wewnętrznych musi mówić, że policja zadziała. Ja bym chciał, żeby w Polsce policja działała nie tylko wobec byłego szefa CBA, ale wobec każdego obywatela, z taką samą energią - mówił. - Wierzę, że policja nie potrzebuje tego typu wpisów - dodał.

- Po drugie, jest to tym bardziej nieprzyzwoite, że w ostatnim czasie zgłaszają się do mnie osoby, które informowały mnie, że właśnie w gabinetach koordynatorów próbowano podpuszczać dziennikarzy czy proponować im materiały, które miały zaszczuwać i mnie i i moją córkę, do której dwa dni temu zadzwoniono. W związku z tym mam prośbę o niewtrącanie się w sprawy mojej rodziny - oświadczył były szef CBA. - Polska policja nie potrzebuje tego typu pustych, politycznych deklaracji. One dla mnie nic nie znaczą, jeszcze bardziej oburzają moich przyjaciół i rodzinę - zaznaczył.

To kolejna tego typu sytuacja. W ostatnich tygodniach z fikcyjnego adresu mailowego córki Pawła Wojtunika rozsyłane były groźby między innymi do samorządowców, policjantów z okolic Białobrzegów, skąd pochodzi rodzina byłego szefa CBA. "Wykorzystywanie dzieci do tak niecnych prowokacji to moralne dno" - komentował to Wojtunik.

Wcześniej komenda policji na warszawskim Mokotowie umorzyła postępowanie dotyczące gróźb wobec żony i córek Wojtunika. Chodzi o serię anonimów, które zawierały precyzyjne informacje dotyczące codziennego życia i zachowań bliskich byłego dyrektora CBA. Policjantom nie udało się znaleźć sprawcy i postępowanie zostało umorzone.

Wojtunik w TVN24 pytany był także o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie nielegalnej inwigilacji Pegasusem.

- To jest świetny pomysł, żeby wrócić z informacjami do opinii publicznej o tym, co działo się w służbach, w Centralnym Biurze Śledczym i w ABW, w latach 2005-2007, co działo się w CBA w latach 2006-2009 - skomentował. - Myślę, że jest to czarny sen prokuratora (generalnego Zbigniewa) Ziobry - stwierdził. - Bo byłem wówczas zastępcą dyrektora CBŚ i również pełniącym obowiązki dyrektora CBŚ. Ja bardzo dużo widziałem - oświadczył.

- Będzie bardzo ciekawe dla opinii publicznej usłyszeć o skali naruszeń praw obywatelskich w skali podsłuchów, podczas gdy szefami CBA byli pan (Mariusz) Kamiński i pan Wąsik. Ja mam taką wiedzę, wielokrotnie przekazywałem ją w formule niejawnej na komisjach i w prokuraturze. Myślę, że zestawienie, jak wyglądały służby i kontrola operacyjna, jak pracowały te instytucje i do jakich naruszeń dochodziło, będzie ciekawe - powiedział.

Zapowiedział, że jest "lojalnym obywatelem" stąd też stawi się przed komisją śledczą, jeśli będzie taka wola, i "podzieli się jeszcze raz wszelkimi informacjami na temat patologii, jakie miały miejsce w wymienionym okresie".

