Oni wyzdrowieli z COVID-19. "To jest tak, jakby ktoś obiema nogami skakał po klatce piersiowej"

Magdalena Glińska jest nauczycielką tańca. Ma 30 lat. Nie wie, jak się zaraziła. Wie jednak, że to nieprawda, że najcięższy przebieg choroby dotyka osób starszych. Reporterowi "Czarno na Białym" Jackowi Smarujowi powiedziała, że choroba dotknęła ją bardzo mocno.

- Piątego dnia choroby miałam bardzo mocne duszności. Miałam ciemno przed oczami. Nie mogłam łapać powietrza. Doszłam do momentu, kiedy kaszel trwał godzinę bez przerwy. Zaczęłam się dusić - mówi Magdalena.

Jarosław Cecherz to były piłkarz Widzewa Łódź. Obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jego wysportowany organizm również miał problemy z pokonaniem koronawirusa.

- Miałem 40 stopni gorączki. W nocy dusiłem się. To jest tak, jakby ktoś obiema nogami skakał po klatce piersiowej. Przez dziesięć dni nic nie mogłem jeść. Schudłem 14 kilo - mówi Jarosław Cecherz.

Obecnie stara się wrócić do dawnej sprawności i do dawnej masy ciała. Ile to potrwa - nie wie.