Grodzki: zapraszamy prezydenta na posiedzenie Senatu w sprawie koronawirusa

- Jak głosowaliśmy porządek obrad, to wielu senatorów z PiS-u było przeciwnych wprowadzeniu tego punktu (obrad - red.) tymczasem dzień później, bo wczoraj głosowaliśmy poszerzenie programu, pan prezydent domaga się specjalnego posiedzenia Sejmu - zauważył. Grodzki dodał, że "być może to nie jest konieczne". - Zapraszamy pana prezydenta jutro do Senatu, zapraszamy posłów zainteresowanych. Jakoś się zmieścimy. Jak trzeba będzie, możemy przenieść to posiedzenie na salę sejmową. Nie ma przeciwskazań - powiedział marszałek. - Będzie aktualna, pełna informacja o aktualnym stanie walki z koronawirusem - zapowiedział.