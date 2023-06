Marsz przed Pałacem Prezydenckim. "Początek drogi do zwycięstwa", "przekraczamy wspólnie próg nadziei"

czytaj dalej

To, co zrobiono, to jest absolutna kompromitacja zarówno obozu władzy, jak i prezydenta - ocenił w TVN24 Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej. Politycy rozmawiali o tak zwanej ustawie lex Tusk, którą prezydent najpierw podpisał, a kilka dni później zapowiedział nowelizację. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk podkreślała, że "nie może nam umykać nadrzędny cel tego projektu lex anty-Putin, a nie lex-Tusk".