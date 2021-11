Sejmowa komisja kultury popiera projekt PiS uchwały o solidarności w sprawie ochrony polskich granic

Poseł PiS podkreślał, że zgoda, co do uchwały ma ogromne znaczenie i projekt uchwały PiS jest możliwy do poparcia przez wszystkich. Odnosząc się do projektu KO mówił, że dotyczy on politycznego i humanitarnego kryzysu, a nie ochrony granicy. Wyraził nadzieję, że projekt PiS będzie wiodący.