Szef kancelarii premiera: możliwe będzie 3,4 miliona szczepień miesięcznie

15 lub 16 grudnia przedstawimy mapę punktów szczepień - zapowiedział w sobotę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawił szczegóły programu szczepień. Podsumowując konsultacje w tej sprawie Dworczyk zapewnił, że "widać było bardzo dużą wolę do współpracy i dialogu" i "nie grały roli żadne podziały polityczne".

W sobotę o godzinie 10 upłynął termin zgłaszania opinii, uwag i propozycji do przygotowywanego przez rząd tak zwanego narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19. Projekt strategii szczepień został przedstawiony we wtorek w tym tygodniu.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień na sobotniej konferencji krótko po godzinie 13 przekazał, że "do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia wpłynęły 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji". - To pokazuje, na ile to jest problem, czy na ile jest to sprawa interesująca Polaków, ważna i wzbudzająca emocje - poinformował Michał Dworczyk.