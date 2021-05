Pielgrzymki w czasie epidemii. Episkopat zabrał głos

Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest możliwe pod warunkiem uczciwego przestrzegania procedur sanitarnych - w tych słowach Rada do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski zwróciła się do organizatorów pielgrzymek o dostosowanie swoich planów organizacyjnych do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.