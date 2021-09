Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

1234 nowe zakażenia koronawirusem to najwięcej zaraportowanych jednego dnia zachorowań od 26 maja, kiedy odnotowano 1267 przypadków. O przyroście infekcji mówił w środę rano minister zdrowia Adam Niedzielski . - Dzisiaj przekroczyliśmy barierę czwartej fali - powiedział w Radiu Plus. Najwięcej nowych zakażeń (220) potwierdzono w województwie lubelskim.

14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W poprzednią środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 882 potwierdzonych infekcjach . W dzisiejszym raporcie odnotowano o 352 zakażenia więcej . To wzrost o 40 procent.

Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 854 (o 50 więcej niż we wtorek) i jest najwyższa od 31 maja.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6429 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +26 w stosunku do poprzedniego dnia ), - z tego 1566 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +37 ), - 647 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +3 ), - z tego 174 respiratory są obecnie wykorzystywane ( +6 ), - 83 537 osób jest objętych kwarantanną ( -1283 ), - 2 662 132 osoby wyzdrowiały ( +17 ).

Rzecznik resortu zdrowia: w najbliższych dniach będziemy przekraczali kolejne bariery

Do dzisiejszych danych odniósł się w rozmowie z TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Powtarzaliśmy od dłuższego czasu, że koniec września to będzie ten moment, w którym raczej ten tysiąc zakażeń osiągniemy - mówił. - Tydzień do tygodnia mamy obecnie wzrosty na poziomie około 28 procent. Musimy się liczyć, że w najbliższych dniach będziemy przekraczali kolejne bariery - dodał.