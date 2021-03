"Za osiem do 10 dni zobaczymy trend spadkowy. Jeśli się przyłożymy"

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 25 052 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem . Resort przekazał też informację o śmierci 453 osób, u których stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. To ponad 7 tysięcy infekcji więcej niż tydzień temu. To także siódmy najwyższy wynik od początku epidemii w Polsce.

Później tego dnia szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował , że od 20 marca do 9 kwietnia w całym kraju zamknięte zostaną hotele, ograniczona działalność galerii handlowych, zamknięte będą kina, teatry, baseny i obiekty sportowe, a uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej.

"Zobaczymy trend spadkowy"

Oceniając sytuację epidemiczną w Polsce, zwrócił uwagę, że jesteśmy w innym punkcie niż we wrześniu. - Spora część społeczeństwa już miała kontakt z koronawirusem i jest w znacznym stopniu odporna - zauważył. Zaznaczył, że dużo zależy od tego, jaka jest rzeczywista liczba osób zaimmunizowanych w kraju. - Ciężko jest to ustalić, dlatego trzeba podejść do tego wariantowo i pokazać duże spektrum możliwości tego, co może się wydarzyć - stwierdził.