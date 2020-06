"Mamy dużą szansę, żeby Polska przeszła przez ten kryzys skaleczona nieco mniej niż wiele krajów Unii"

- Są takie kraje, w których OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - red.) spodziewa się spadku dochodu narodowego w tym roku o 15 procent. To jest konkretnie Hiszpania. Polska jest na tym tle skaleczona mniej. To nie jest bicie linijką po palcach, to jednak jest potężne uderzenie, bo nie przyzwyczajaliśmy się - na szczęście - do recesji, a ta będzie w tym roku kilkuprocentowa - mówił.