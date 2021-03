"Czym szybciej, czym więcej szczepimy, tym bliżej jesteśmy osiągnięcia stałej kontroli nad epidemią"

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w tym tygodniu, że rząd "do końca sierpnia" chce zaszczepić wszystkich chętnych Polaków. Dotąd w naszym kraju wykonano ponad sześć milionów szczepień.

Wcześniej zdecydowano o przyśpieszeniu rejestracji kolejnych roczników na szczepienia z powodu spadku liczby chętnych do otrzymania zastrzyku tym preparatem. Obawy były związane z wątpliwościami dotyczącymi szczepionki koncernu AstraZeneca oraz tym, czy może ona zwiększać ryzyko zakrzepów krwi . Według opinii WHO i Europejskiej Agencji Leków nie ma dowodów, aby podawanie szczepionki zwiększało takie ryzyko.

Jeden z "najbardziej kontrolowanych produktów medycznych"

O bezpieczeństwie szczepionek mówiła w "Faktach po Faktach" Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolog ewolucyjna z Uniwersytetu Oxfordzkiego. - Szczepionki są jednym z najbardziej kontrolowanych produktów medycznych. Jeżeli jest podejrzenie, że one mogą zwiększać w jakieś schorzenie, to będą pod obserwacją - tłumaczyła.

Mówiąc o fali zakażeń w Wielkiej Brytanii, gdy w grudniu ubiegłego roku wykryto bardziej zaraźliwy wariant koronawirusa, Skirmuntt wskazała, że "bardzo zła sytuacja miała swoje źródło w zbyt późno wprowadzonych restrykcjach". - I to w miejscach takich jak Londyn, czyli gęsto zaludnionych - zwróciła uwagę.

- W okolicach października, listopada były otwarte szkoły. Teraz podejrzewamy, że bardziej zaraźliwy i zjadliwy wariant brytyjski pojawił się w szkołach i zaczął się rozprzestrzeniać wśród dzieci - mówiła. - Przez to zaczął sie rozprzestrzeniać w populacji i to w miejscach, które były bardziej zaludnione - dodała.

- Niestety od przypadku do przypadku sprawiło to, że trzeba było zamknąć całe państwo, wprowadzić ostry lockdown z dnia na dzień, przed świętami (Bożego Narodzenia - red.) - mówiła dalej. - Lockdown trwał do początku marca, chociaż można powiedzieć, że nadal trwa, bo restrykcje są bardzo powoli luzowane - tłumaczyła. Podkreśliła, że mimo luzowania są ostrzejsze niż w Polsce.