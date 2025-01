Co Nawrocki robił w apartamencie? "Dziewięć treningów, dwieście decyzji, siedem książek"

czytaj dalej

To, co robi Rosja, to jest element wojny hybrydowej. Bo 80 procent ceny nawozów to jest cena gazu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski. Przekazał, że Bruksela w najbliższym czasie ogłosi plan wprowadzenia ceł na nawozy z Rosji.