Kolorowe i dostępne, sięgają po nie też dzieci. "Mogą powodować uszkodzenie płuc, wpływać na rozwój mózgu"

Brytyjski rząd chce wprowadzić zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. To część planu walki z rosnącą liczbą młodych ludzi, którzy vapują, czyli używają tego typu produktów. Choć e-papierosy wyglądają kolorowo i niewinnie, są szkodliwe. Polska młodzież też po nie sięga. Alarmujący raport na temat smakowych e-papierosów jednorazowych opublikował Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych.

Kolorowe niczym lizaki. Smaki mają równie fantazyjne, ale to nie słodycze. To jednorazowe e-papierosy. Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie nowego, historycznego prawa - zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych i tytoniu osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Tak ma powstać pokolenie wolne od dymu.

- Jako premier mam obowiązek robić to, co uważam za słuszne dla naszego kraju w perspektywie długoterminowej. Dlatego też podejmuję odważne działania w celu zakazania jednorazowych vapów - argumentował brytyjski premier Rishi Sunak.

Chce on też rozprawić się z kolorowymi opakowaniami. Mają stać się mniej atrakcyjne dla dzieci i mniej eksponowane w sklepach. Ograniczony będzie też wybór smaków.

Nowi konsumenci to przede wszystkim młodzież

Toksykolog doktor Eryk Matuszkiewicz zauważył, że "istnieje coś takiego jak efekt bramki". - To jest zwłaszcza ważne dla osób nastoletnich, młodych osób. Badania pokazały, że ci, którzy sięgają po e-papierosy, w dorosłym życiu łatwiej i częściej będą sięgać po papierosy klasyczne - wyjaśniał.

"Mogą powodować uszkodzenie miąższu płuc, drobnych dróg oddechowych, ale również wpływać na rozwój mózgu"

- Często nie wiemy w ogóle, co w tych papierosach jest. Mamy dane, że w niektórych papierosach były zanieczyszczenia, które powodowały bardzo istotne i groźne zagrożenia - ostrzegał profesor Jacek Jassem, onkolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W Polsce sytuacja nie wygląda najlepiej. Szacunki Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych mówią, że w 2022 roku sprzedano ponad 30 milionów sztuk jednorazowych, smakowych e-papierosów. W 2023 roku było to już niemal 100 milionów. Ponad trzy razy więcej.

Rozwiązania prawne na polskim gruncie

Rynek kusi. Ponad 90 procent to warianty słodkie, owocowe lub tak zwane napojowe. Łącznie w oficjalnej polskiej dystrybucji jest ponad 770 wariantów smakowych.

Wiceminister zdrowia Wojcieh Konieczny przekazał: - Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której tego typu atrakcyjność tych wyrobów już nie będzie wchodzić w grę, czyli zakażemy używania tych czynników aromatycznych. Oczywiście to również wymaga zgody państw unijnych i dostosowania prawodawstwa.

Cierpi nie tylko nasze zdrowie, ale też środowisko. Janusz Mizerny, twórca bloga Green Projects zwracał uwagę, że "e-papieros jednorazowy jest złożony przede wszystkim z plastikowej obudowy, ale i miedzianych przewodów". - Głównym zagrożeniem jest tutaj bateria litowa, bo ona, jeśli trafi do środowiska, może skazić otoczenie - dodał.

"Atrakcyjna cena, duży wybór smaków, szeroka dostępność". Co mówi raport?

Jak napisano, "obserwujemy masowy napływ tanich, jednorazowych, smakowych e-papierosów do Polski". "Ich rzeczywista sprzedaż może być nawet kilkukrotnie wyższa niż podaje Ministerstwo Zdrowia. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) w 2023 r. wyniosła blisko 100 mln sztuk" - podano. To - zaznaczają autorzy dokumentu - "najszybciej rosnąca kategoria na polskim rynku wyrobów nikotynowych".

"Wzrost sprzedaży jest wykładniczy i przekracza 200 proc. r/r (w 2022 r. sprzedaż wyniosła 32,3 mln sztuk). Atrakcyjna cena (poniżej 30 zł), duży wybór smaków (ok. 770 wariantów) oraz szeroka, pozbawiona kontroli dostępność sprawiają, że po tzw. 'jednorazówki' sięgają również dzieci. Z tego powodu coraz więcej europejskich państw już pracuje nad zakazem ich sprzedaży" - podkreślono.

"IPAG dokonał przeglądu analiz i informacji dotyczących rynku jednorazowych, smakowych e-papierosów, z którego wynika, że blisko 60 proc. produktów jest niezgodnych z przepisami polskiego prawa. Obrót w większości odbywa się w kanałach dystrybucji niemonitorowanych i zakazanych przez prawo (np. sprzedaż online), co rodzi problem rozwoju nielegalnego rynku" - dodano.

Czym jest e-papieros jednorazowy?

IPAG wyjaśnia także kluczowe definicje dotyczące jednorazowych e-papierosów. "To rodzaj papierosów elektronicznych z wbudowaną baterią, bez możliwości jej naładowania oraz z wbudowanym zbiornikiem z płynem (...) z nikotyną lub bez nikotyny, bez możliwości jego uzupełnienia lub wymiany. Po wyczerpaniu baterii lub wyczerpaniu płynu produkt nie nadaje się do powtórnego użytku. Standardowy e-papieros jednorazowy pozwala na około 700-800 zaciągnięć, co jest odpowiednikiem 2,5-3 paczek papierosów. Uśredniona cena jednorazowego e-papierosa w Polsce nie przekracza 30 zł" - czytamy.