Giertych: Ja nikomu nie grożę. Zapowiedziałem, że Leszek Czarnecki pozywa członków zarządu Pekao

Ja po prostu zapowiedziałem, że pan Leszek Czarnecki pozywa członków zarządu Pekao. Chyba, że dobrowolnie uiszczą kwotę około 300 milionów złotych. Wezwanie do nich pójdzie w ciągu najbliższych dni - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 adwokat Leszka Czarneckiego Roman Giertych. - Nie jest to żadna groźba, tylko informacja. Przedstawiłem ją publicznie, bo oczekuję na informację, który z członków zarządu głosował przeciwko uchwale, bo zdaje się, że nie było ono jednogłośne. Nie chcemy pozywać tych, którzy za tę decyzję nie odpowiadają - tłumaczył.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął przymusową restrukturyzację tego banku. 3 stycznia 2021 roku Idea Bank zostanie przejęty przez Pekao. Leszek Czarnecki, przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku, informował w czwartek, że w poniedziałek 4 stycznia zostanie złożone odwołanie od decyzji BFG do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Adwokat Leszka Czarneckiego Roman Giertych informował w czwartek, że przyjął zlecenie od Leszka Czarneckiego na pozwanie członków zarządu Pekao S.A. "Proszę o kontakt na adres kancelarii tych członków zarządu, którzy nie głosowali za przejęciem Idea Banku S.A." - napisał na Twitterze.

"Ja nikomu niczym nie grożę. Ja po prostu zapowiedziałem, że pan Leszek Czarnecki pozywa członków zarządu Pekao"

- Ja nikomu niczym nie grożę - powiedział Roman Giertych w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24, pytany o tę sprawę. - Ja po prostu zapowiedziałem, że pan Leszek Czarnecki pozywa członków zarządu Pekao. Chyba, że dobrowolnie uiszczą kwotę około 300 milionów złotych. Wezwanie do nich pójdzie w ciągu najbliższych dni - dodał adwokat Leszka Czarneckiego.

- W związku z tym nie jest to żadna groźba, tylko jest to po prostu informacja, a przedstawiłem ją publicznie z tego powodu, że oczekuję na informację, który z członków zarządu głosował przeciwko uchwale, bo zdaje się, że nie było ono jednogłośne - wyjaśniał. - Dwóch członków zarządu się podało do dymisji. Nie chcemy pozywać tych, którzy za tę decyzję nie odpowiadają - dodał.

"To była propozycja korupcyjna"

Mecenas przyznał, że po raz pierwszy usłyszał "argumenty państwowe do przejęcia tego banku" z ust Marka Chrzanowskiego, byłego szefa KNF. - Jeszcze jako pełniący funkcję szefa KNF-u przedstawił koncepcję przejęcia banku pana Leszka Czarneckiego panu Czarneckiemu i powiedział, że bank będzie przejęty i znalazł na to radę, aby zatrudnił jego kolegę za kwotę stanowiącą procent wartości jednego z banków pana Czarneckiego. Ta propozycja, czy groźba jest już znana od dwóch lat - powiedział Giertych.

Jego zdaniem "to była propozycja korupcyjna". - Prokuratura wprawdzie zakwalifikowała to jako przekroczenie uprawnień, ale dla mnie to była oczywista korupcja (...). A dzisiaj groźba jest realizowana - ocenił.

"Bank przynosił zysk"

Zdaniem Giertycha, Idea Bank "przynosił zysk". - Zgodnie z prawem możliwa restrukturyzacja jest wtedy, kiedy bank nie może dojść do stabilności własnymi siłami. Tutaj przynosił zysk, plan naprawczy był realizowany, również były wypłacane roszczenia osób, które miały pretensje do banku za udział w nadzorze nad sprzedażą obligacji GetBack - mówił.

- Obligacje GetBack, firmy, która cieszyła się poparciem rządowym, która fundowała różnego rodzaju nagrody, w galach firmowanych przez GetBack uczestniczył pan premier Morawiecki, te obligacje były sprzedawane przez wiele firm, również banki państwowe, rząd wybrał sobie pana Czarneckiego jako kozła ofiarnego, bo tak mu było wygodnie, żeby przykryć wielką aferę GetBacku, za którą odpowiada oczywiście KNF - skomentował Giertych.

- Jeżeli chodzi o odpowiedzialność pana Czarneckiego, przewodniczącego rady nadzorczej Idea Banku za działania osób, które wprowadzały klientów w błąd, ona się zrealizowała poprzez odwołanie z zarządu i poprzez skierowanie zawiadomień do prokuratury, co miało miejsce dwa lata temu - ocenił.

- Dzisiaj mamy sytuację taką, że prokuratura chciała pana Leszka Czarneckiego wsadzić do aresztu, następnie chciała mnie wsadzić do aresztu, dwa lata temu mamy nagraną rozmowę, w której szef KNF-u proponuje rekieting panu Czarneckiemu, a pan się mnie pyta, skąd ja wiem, że to jest ze sobą powiązane? Jeżeli szef nadzoru finansowego najważniejszej instytucji finansowej składał propozycję korupcyjną i groził przejęciem banku, a następnie propozycja nie została przyjęte i następuje przejęcie tego banku, to czy ja widzę pomiędzy tymi faktami? Jest oczywisty taki związek - stwierdził.

Zdaniem Giertycha, "państwo się zemściło na panu Czarneckim za to, że tej propozycji nie przyjął".

Przejęcie Idea Banku

Według informacji ze strony Idea Banku, od połowy 2019 roku bank ten przechodził głęboką restrukturyzację, której elementami są między innymi ograniczenie sumy bilansowej, redukcja kosztów oraz reorganizacja sieci sprzedaży. W ramach tego ostatniego procesu w 2019 roku Idea Bank zlikwidował cztery placówki i był w procesie zmian modelu obsługi (bezgotówkowy) oraz lokalizacji oddziałów.

Bank Pekao poinformował, że w związku z przyjęciem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny 31 grudnia 2020 roku oferty wiążącej złożonej przez bank, na przejęcie praw majątkowych Idea Banku, 1 stycznia 2021 roku została zawarta pomiędzy Pekao a BFG umowa dotacji.

"Na podstawie Umowy Dotacji BFG udzieli wsparcia na rzecz Banku w wysokości 193.000.000 zł (...) w celu pokrycia różnicy między wartością przejmowanych zobowiązań Idea Bank S.A. i wartością przejmowanych praw majątkowych Idea Bank S.A. Umowa Dotacji wchodzi w życie z dniem przejęcia przejmowanej działalności" - napisano w komunikacie Pekao.

Autor:kb//now

Źródło: TVN24