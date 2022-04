Rosja wstrzymuje dostawy gazu do Polski. Michał Kamiński i Jan Maria Jackowski komentują

Gazprom podjął decyzję o wstrzymaniu dostaw gazu do Polski. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej-PSL, mówił w "Kropce nad i" w TVN24, że Rosja zdecydowała się na taki krok, ponieważ jej sytuacja frontowa "pogarsza się". - Rosja musi robić dzisiaj wszystko, żeby wywołać na Zachodzie panikę - dodał. Senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski stwierdził, że to jest "nowa odsłona tego konfliktu, który zaczyna przybierać różne nowe formy". Jego zdaniem trzeba skoncentrować się na tym, aby zapewnić alternatywne źródła dostaw.

- Nic dziwnego, że dzisiaj jesteśmy pierwszym krajem, który spotyka się z czymś, co jest odwetem Rosji na Zachodzie za to, co się stało - skomentował w "Kropce nad i" wicemarszałek Senatu z Koalicji Polskiej-PSL Michał Kamiński.

Dodał, że "nie ma z całą pewnością powodów do żadnej paniki". - Chcę państwu powiedzieć, jaki jest zasadniczy powód tej akcji tu i teraz - on nie jest ekonomiczny i nie jest nawet bardzo dalekosiężny - to ma miejsce dzisiaj przeciwko Polsce - i za chwilę to się będzie rozszerzało - dlatego że sytuacja frontowa Rosji się pogarsza. Rosja musi robić dzisiaj wszystko, żeby wywołać na Zachodzie, (...), panikę i nastroje antywojenne w tym sensie, żeby obywatele Unii Europejskiej zaczęli naciskać na swoje rządy: "A dajcie już spokój tej wojnie na Ukrainie, zostawcie (to - red.), bo przecież my nie chcemy, żeby Rosjanie nam tu robili krzywdy".