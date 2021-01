"Proponuję, żeby wszelkie fajne aktywności okołonaukowe zaczynać razem"

"Wystarczy tylko pogrzebać patykiem pod nogami"

- Niestety, do godziny 16 dzieci siedzą w domu, same nie wychodzą, da się tylko wyjść razem. No to pójdźmy gdzieś do lasu, rozejrzyjmy się - radził Stanisławski. - Fantastyczne rzeczy można znaleźć na ziemi, gnijące liście, z których zostaje tylko struktura żyłek - wyliczał. - Wystarczy tylko pogrzebać patykiem pod nogami i można znaleźć superfajne rzeczy - dodał.