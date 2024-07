Duży wzrost ataków na Polskę. "Jesteśmy po to, aby to uniemożliwić"

Generał Molenda: mamy dość dobrze rozpoznanego przeciwnika

Wskazał, że za atakami często stoją tak zwane grupy APT, czyli Advanced Persistent Threats, czyli wyszukane grupy sponsorowane przez rosyjskie służby specjalne, które dostają za zadanie wejść do określonego systemu wojskowego, w celu uzyskania informacji. - Dzisiaj się im nie udaje. Próbują kolejnego dnia, a my jesteśmy po to, aby im to uniemożliwić - dodał.