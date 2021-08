Elżbieta Witek i reasumpcja głosowania w Sejmie. Donald Tusk komentuje

- Elżbieta Witek jest zdyskwalifikowana. To nie marszałek Sejmu, tylko funkcjonariusz PiS - ocenił Donald Tusk, pełniący obowiązki przewodniczący Platformy Obywatelskiej. W ten sposób skomentował decyzję marszałek Sejmu o reasumpcji głosowania.

Tusk o Witek: to nie marszałek, tylko funkcjonariusz PiS

- Są już doniesienia do prokuratury na działania pani marszałek Witek. Wiemy, w czyich rękach jest prokuratura i być może politycznie ta sprawa będzie chowana pod dywan. Ale tego już się nie da schować pod dywan. Wszyscy w Polsce to widzieli - powiedział.

Czy marszałek popełniła przestępstwo? - Nie moją rolą jest rozsądzać. Ale wszyscy mamy potworny niesmak. Wiemy, co zrobiła. Była to rzecz niedopuszczalna, łamiąca wszystkie reguły życia publicznego, budząca niesmak - ocenił były premier.

Jego zdaniem Witek "na pewno jest kompletnie zdyskwalifikowana jako marszałek Sejmu". - Nawet jej koleżanki i koledzy z PiS-u wiedzą, że my nie mamy żadnej marszałek Sejmu, tylko funkcjonariusza PiS-u, który wykonuje polecenia Kaczyńskiego. To jest bardzo upokarzające dla polskiego parlamentu - stwierdził Tusk.

Szef Platformy nawiązał też do lex TVN. - Widzimy skandale: przekupywanie, łamanie przepisów, łamanie zasad moralnych i zasad życia publicznego przez najwyższych urzędników państwowych. Istotą problemu jest to, że ta władza chce, by w Polsce niedługo było tak, że o ich grzechach nikt nie będzie mówił, bo nikt nie będzie o nich wiedział - powiedział.