Z domu wydobywały się kłęby dymu. W środku znaleźli dwie osoby, już nie żyły

Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w sprawie kobiety, która razem z dwuletnią córką mieszkała w namiocie w Gdańsku. 24-latka zamieszkała ostatecznie w schronisku dla bezdomnych. Jej córka nadal jest w szpitalu, ale później - decyzją sądu - ma trafić do rodziny zastępczej. - Musimy dbać o to, by prawo dziecka do wychowania w rodzinie i do minimalnych warunków socjalnych były zrealizowane - przekazał Mikołaj Pawlak.